Carneiro: Responsabilidades nos casos do SNS "devem ser assumidas" pelo Governo

O candidato à liderança do PS José Luís Carneiro considerou este domingo que as investigações que estão a decorrer relativamente aos casos de cirurgias adicionais no SNS "devem resultar no apuramento de responsabilidades", que "devem ser assumidas" pela tutela política.

"As investigações que estão a decorrer devem resultar no apuramento de responsabilidades, e naturalmente que as responsabilidades devem ser assumidas por quem tem a tutela política do Ministério da Saúde", disse José Luís Carneiro, em Aveiro.

O deputado e candidato a secretário-geral do PS falava à Lusa à chegada ao centro Polivalente de Nossa Senhora de Fátima, na União de Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, onde foi apresentada a candidatura autárquica de Alberto Souto à Câmara de Aveiro.

Não se pronunciando concretamente sobre a formação do novo Governo e a eventual recondução de Ana Paula Martins à frente do Ministério da Saúde, José Luís Carneiro defendeu ser "importante que o Governo garanta condições de regulação de um instrumento que foi criado para responder a picos na procura de cirurgias".

Na segunda-feira, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um inquérito à atividade cirúrgica adicional realizada no SNS, após o caso do dermatologista que recebeu alegadamente 51 mil euros em apenas um dia de trabalho no Hospital de Santa Maria, e 400 mil euros em 10 sábados de trabalho adicional em 2024.