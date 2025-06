"Sede de vingança". Diretor de campanha de Marques Mendes ataca Rui Rio

Na mesma mensagem, Duarte Marques acusa Rui Rio de não lidar "bem com as críticas". "E nunca lidou bem com a independência de Marques Mendes como comentador", acrescenta.

"Assim, aproveitou esta oportunidade para fazer a sua pequena vingança. O nosso caminho é diferente, é o da tolerância", assegura.

O anúncio de Rui Rio foi a segunda surpresa política deste sábado, depois da demissão de Rui Rocha da liderança da Iniciativa Liberal, e teve lugar durante um jantar no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.