Carneiro garante que PS apoiará reeleição de Aguiar Branco no Parlamento

O Partido Socialista não se vai opor à reeleição de José Pedro Aguiar Branco para a presidência da Assembleia da República, se for essa a vontade do PSD.

A garantia foi deixada por José Luís Carneiro, candidato à liderança do PS, à margem do anúncio da candidatura de Manuel Pizarro à presidência da Camara Municipal do Porto.

"Se o PSD entendeu propor Aguiar Branco como candidato à presidência da Assembleia da República, o Partido Socialista não se opõe a essa proposta", afirmou Carneiro, que se mostrou "satisfeito" por Pedro Nuno Santos de se manter no Parlamento, enquanto deputado.

"Gostaria de contar com o Pedro Nuno Santos nas funções em que ele entender poder continuar a ser útil ao país", indicou, referindo que Pedro Nuno Santos pode "dar um importante contributo" na defesa dos valores do PS.

Sobre as eleições autárquicas, José Luís Carneiro afirmou que servirão de "rampa de lançamento" para restaurar a confiança dos portugueses no PS. "Temos marcas que os portugueses reconhecem. Foi com o PS que foi possível transferir competências nos domínios do apoio social, como na Saúde, na Educação, na Proteção Social, na Proteção Civil.", exemplificou.

Confrontado pela Renascença sobre as eleições presidenciais, José Luís Carneiro não abriu o livro sobre quem será o candidato socialista às eleições do próximo ano.