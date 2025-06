IL mantém revisão constitucional, mesmo com a saída de Rui Rocha

A saída e pedido de demissão de Rui Rocha da presidência da Iniciativa Liberal (IL) apanhou quase todos de surpresa este fim de semana. O anúncio surge uma semana e meia depois de o partido garantir que vai avançar com um pedido de revisão constitucional, ponto que os liberais mantêm na lista de prioridades do partido para esta legislatura.

À Renascença, fonte parlamentar do partido assegura que, apesar da saída do atual presidente, os liberais vão apresentar a proposta para se alterar a Lei Fundamental, mesmo depois de o primeiro-ministro ter defendido que a revisão constitucional "não é prioridade".

O partido mantém a iniciativa também defendida no programa eleitoral e continua a trabalhar na nova proposta de revisão constitucional que terá como base a iniciativa elaborada na legislatura do Governo de maioria absoluta do Partido Socialista.