Menos um milhão de subvenção. PS obrigado a “ajustamentos” e gastos “seletivos” no partido e grupo parlamentar

Entre os dirigentes do PS é assumido que poderá haver problemas nos recursos financeiros do partido, quer no Largo do Rato, em Lisboa, mas também no grupo parlamentar, onde a situação é tida como mais delicada.

O PS , que em 2024 recebeu menos 300 mil euros de subvenção estatal, previu também para a campanha das legislativas de 2025 menos 300 mil euros de despesas em relação à campanha eleitoral do ano passado: 2,25 milhões de euros no total, sem contribuições do partido ou donativos, mas os gastos finais poderão ter subido aos 3 milhões de euros, segundo assume à Renascença um membro da atual direção socialista.

Com uma redução forte no grupo de deputados, os so(...)

Pelas contas da Renascença , a subvenção do grupo parlamentar, com os 78 deputados que o PS tinha desde as eleições de 2024, dava 178.750,26 euros por mês, o que resultava em 2.145.003,12 euros por ano. Com os atuais 58 deputados , a bancada socialista recebe 136.372,5 euros por mês, o que perfaz 1.636.470 euros por ano.

Por mês, é atribuído um valor de 2.351,25 euros por deputado para cada grupo parlamentar , um valor obtido ao multiplicar por quatro vezes o valor atual do IAS e depois somar metade do IAS. Ora, de 2024 para 2025, o PS viu a bancada reduzir-se de 78 deputados para 58.

Um cenário que é, contudo, dramatizado por um destacado dirigente do PS que, à Renascença , reconhece que a situação poderá ser crítica e que “pode haver necessidade de rescisões”, antecipando que “ quer no partido, quer no grupo parlamentar a situação será dramática”.

À Renascença , um alto quadro socialista refere como “claro” que será necessário “ajustar a despesa de funcionários” do grupo parlamentar “ao novo montante da subvenção”, referindo ainda a necessidade de os socialistas serem “mais seletivos nos gastos do partido” , embora ressalve que não há “nada de extraordinário” nas finanças do PS.

Os candidatos autárquicos do PS, na esmagadora maioria, segundo sabe a Renascença , não têm forma de adiantar dinheiro para as campanhas e o que a sede do partido faz é atribuir um adiantamento fazendo-se uma estimativa do resultado. É adiantado 30% e o resto é fechado no fim da campanha.

O problema é que essa ponderação, feita ainda sob a direção de Pedro Nuno Santos, não foi, entretanto, revista à luz do resultado das legislativas deste ano, em que o Chega disparou a votação. A Renascença sabe que este tema foi abordado na reunião do secretariado nacional do PS que se realizou na quinta-feira.

A Renascença apurou que as candidaturas autárquicas do PS recebem o apoio consoante o número de votos que obtiveram nas últimas eleições, neste caso as de 2021, mas tendo também em conta o resultado das legislativas de 2024 em cada concelho e, sobretudo, o eventual efeito do voto no Chega nas locais e, na ponderação que foi feita, o financiamento foi reforçado.

Após um ano e meio intenso do ponto de vista eleitoral, com duas legislativas, duas eleições regionais e umas europeias, o PS tem ainda pela frente as autárquicas do outono, que significam um desafio financeiro extra.

O PS terá assim de “procurar organizar o partido com os constrangimentos que tem”, segundo diz um dirigente socialista à Renascença, sendo que a subvenção pública estava a ser canalizada para abater dívida , o que significa que os socialistas terão de fazer esse abatimento com outro ritmo.

Segundo esta mesma fonte do PS, o partido vive especificamente de duas receitas: quotas e subvenções públicas, que foi tendo limites de há alguns anos para cá e que “em termos de donativos” resultou numa “quebra de receita”. Agora há “duas maneiras de se recuperar”, segundo este elemento da direção socialista: “Gastar menos ou aumentar receitas, através de donativos”. E a mesma fonte antecipa que “ virá no futuro quem decida um esforço suplementar aos eleitos”, alertando que as quotas pagas pelos militantes “têm o mesmo valor há muito tempo”.

A Renascença sabe que já durante a direção de Pedro Nuno Santos como secretário-geral do PS foi levantado o problema dos recursos no grupo parlamentar, mas a então líder da bancada, Alexandra Leitão, nunca terá concordado que houvesse despedimentos ou cortes de qualquer tipo . Mas desta vez é assumido por membros da direção socialista que “haverá consequências”, com um membro do secretariado nacional a resumir o problema: “Como é que um elefante cabe num carro? Com dificuldade”.

Segundo a Renascença apurou, a direção do PS deverá apelar aos candidatos autárquicos que gastem com parcimónia durante a campanha eleitoral. “É preciso que as candidaturas moderem os gastos” e que sejam “mais conservadores”, salienta um dirigente socialista.

Um apelo que não é exatamente pacífico para quem tem campanhas no terreno há vários meses, com um presidente de federação do PS a assumir à Renascença que o orçamento do partido para as autárquicas já “era muito conservador” quando foi decidido e os autarcas “já receberam muito abaixo” do que precisavam. O mesmo dirigente socialista é taxativo: “As verbas são muito insuficientes”.

O que se gasta depende sempre da dimensão da autarquia e para o já citado presidente de federação do PS, “não é exequível mexer no que já está orçamentado”, referindo, por exemplo, que entre a instalação de outdoors e a contratação de agências de comunicação para pôr a campanha no terreno se gastam entre “30 a 40 mil euros”.

É com este dilema que se depara o PS como um todo e em que o orçamento interno para as autárquicas, por exemplo, é descrito como estando “rés vés, campo de Ourique”, nas palavras de um dirigente socialista.