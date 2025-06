"Pró-vida" e "moderado por natureza". Gouveia e Melo promete "falar menos" e pede "imigração regulada"

Um candidato pró-vida, que pede "imigração regulada", que destaca a corrupção como um "problema grave" do país e mostra uma "grande admiração" por Rui Rio, o seu mandatário nacional para as eleições de janeiro de 2026. Henrique Gouveia e Melo deu a primeira entrevista em que mostra a sua opinião sobre vários assuntos da atualidade, depois de ter anunciado a candidatura às presidenciais na passada semana.

Depois de ter revelado primeiro a sua candidatura à Renascença, Gouveia e Melo voltou a explicar em entrevista à TVI e à CNN Portugal que a sua decisão evoluiu perante o agravamento da guerra na Ucrânia, da tensão na Europa e com a eleição de Donald Trump.

"O mundo mudou muito. A invasão da Ucrânia, a instabilidade na Europa, uma nova eleição nos EUA e alguma instabilidade internacional e interna, com perda da credibilidade das instituições. Senti ao longo deste tempo um apelo crescente da população para que me candidatasse", começou por dizer, indicou que tal "nunca" lhe tinha passado pela cabeça, com a decisão a acontecer em setembro de 2024 - indicando como fator "muito forte" a eleição de Trump.

"Hoje não sabemos quem são os amigos e os não amigos. Vivemos uma situação preocupante e acho que posso dar um contributo", disse.

Gouveia e Melo disse que passou os últimos meses a perceber se tinha os "apoios necessários" para avançar e disse ter uma "grande admiração" por Rui Rio, que será o mandatário nacional da sua candidatura. Descreveu-o como um "reformista" e uma pessoa "mais preocupada com a estratégia do que com a prática" e alinha pela ideia de que deve existir uma "reforma da Justiça":

"A justiça é lenta, é muitas vezes um entrave à economia, muitas vezes dá a sensação de que é uma justiça de pelourinho. Não tenho dúvidas que é preciso uma reforma da justiça", afirmou, considerando que o "segredo de justiça não existe" na política, o que considera "negativo", criando um "ruído desnecessário".