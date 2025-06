PSD propõe Aguiar Branco para presidente da Assembleia da República e espera legislatura mais tranquila

Sem surpresa, Luis Montenegro anunciou na reunião da bancada parlamentar do PSD que o partido vai propor José Pedro Aguiar Branco para o cargo de Presidente da Assembleia da República, e a deputada Teresa Morais para uma das vice-presidências do Parlamento, tal como aconteceu no ano passado.

Aguiar Branco e Luis Montenegro entraram e saíram juntos da reunião que decorreu na sala do Senado, e que aconteceu na véspera da primeira sessão plenária da XVII Legislatura e durante a qual decorre a votação.

No ano passado, José Pedro Aguiar Branco foi eleito apenas à quarta tentativa, mas desta vez Hugo Soares diz ter a garantia dos restantes grupos parlamentares que a eleição decorrerá sem percalços.

“Eu estou absolutamente convencido que não acontecerá, eu próprio tive ocasião de falar com as lideranças dos demais grupos parlamentares e com alguns líderes partidários e estou convencido que a normalidade democrática vai imperar e o Dr. José Pedro Aguiar Branco vai ser amanhã eleito Presidente da Assembleia da República. É o que eu espero e é aquilo que eu conto que aconteça” disse Hugo Soares aos jornalistas.

O aplauso dos deputados ao nome de Aguiar Branco foi audível fora da sala do senado e Hugo Soares deixou elogios à forma como, neste último ano, o presidente do Parlamento desempenhou as suas funções.

“Creio que o prestígio com que desempenhou as funções na última legislatura, a forma como salvaguardou também o prestígio da própria instituição e, diria mesmo, o grau de independência com que exerceu a magistratura do seu cargo, dá-nos um grande orgulho” disse Hugo Soares.