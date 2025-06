Quase 34 mil imigrantes vão ser notificados para sair do país de forma voluntária

Quase 34 mil imigrantes vão receber notificações para abandonar o país de forma voluntária. A informação foi avançada, esta segunda-feira, pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que fez um balanço de um ano de implementação do Plano para as Migrações.

Depois de terem pago as taxas para colocar o processo em marcha, estas 34 mil pessoas viram os seus pedidos de autorização de residência rejeitados pela Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), por vários motivos, mas uma fatia significativa são imigrantes que já tinham tido os seus pedidos rejeitados noutros países do espaço europeu.

"Estas pessoas, que infringiram as regras lá fora, voltaram a infringi-las em Portugal, são as tais que vão receber notificações de abandono voluntário, serão, neste momento, 33 983", explicou o ministro, numa conferência de imprensa na sede do Governo.

Índia (46,4%), Bangladesh (27,1%), Paquistão (25,6%) e Nepal (24,3%) são as nacionalidades com maior taxa de rejeição, segundo os dados fornecidos aos jornalistas durante o esclarecimento.