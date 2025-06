Transportes gratuitos, 5 mil casas com renda acessível e abolição de portagens: as ideias de Pizarro para o Porto

O antigo ministro da Saúde e atual candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto anunciou, esta segunda-feira, que, se for eleito, irá colocar no mercado cinco mil habitações com rendas moderadas.

A promessa foi feita durante a apresentação oficial da sua candidatura, no Palácio da Bolsa.

Manuel Pizarro garantiu tratar-se de uma medida concreta e sustentada, que visa ultrapassar as 1.400 casas previstas pelo atual executivo. “Disponibilizar 5.000 casas em renda moderada, ampliando de forma evidente e muito mais visionária as cerca de 1.400 casas anunciadas pelo atual executivo”, disse.

Segundo o candidato, o plano está tecnicamente estruturado e os detalhes sobre terrenos, financiamento e parcerias serão apresentados em breve.

A mobilidade urbana é outra das prioridades da candidatura. Pizarro propõe a gratuitidade total dos transportes públicos para residentes com 65 anos ou mais já em 2026, através do passe Andante. A medida visa reduzir a utilização do automóvel e fomentar a mobilidade entre a população sénior.