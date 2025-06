A primeira reunião plenária da XVII Legislatura acontece esta terça-feira. Os deputados reiniciam os trabalhos com a leitura do relatório e votação do parecer da Comissão de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos e para a eleição da mesa do parlamento, constituída pelo presidente, por vice-presidentes, secretários e vice-secretário.

Acompanhe neste link em direto o arranque da XVII legislatura.