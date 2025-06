Gouveia e Melo é "aposta no escuro", alerta Poiares Maduro

Miguel Poiares Maduro, antigo ministro de Passos Coelho e atual coordenador na candidatura de Luís Marques Mendes à presidência alerta para uma "aposta no escuro", referindo-se à candidatura de Gouveia e Melo.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à margem da iniciativa "Causas da Presidência", uma série de debates com a participação de Marques Mendes, Poiares Maduro considerou que a entrevista desta semana de Gouveia e Melo à CNN não ajudou a esclarecer que interpretação faz o Almirante dos poderes do Presidente da República.

"As intervenções do senhor Almirante não têm ajudado a trazer clareza, têm trazido sobretudo mais ruído, incerteza quanto ao seu entendimento da função presidencial e tem aumentado a interrogação sobre até que ponto é que valerá a pena apostar em alguém que em grande medida é uma aposta no escuro", defende o antigo ministro.



Miguel Poiares Maduro considera que vir de fora da política não pode ser uma crítica a Gouveia e Melo, no entanto, o atual coordenador das "Causas da Presidência" de Marques Mendes lamenta que o Almirante se candidate à presidência sem assumir que se vai tornar num político.

"Eu sou uma pessoa que durante muitos anos não esteve na política, e quando entrei nunca fiz um discurso de não ser um político. A partir do momento que eu entrei na política sou um político, e fui um político", exemplifica o especialista em direito europeu.