Presidenciais. José Luís Carneiro elogia “ato de coragem” de Seguro, mas não se compromete

O futuro secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, afirmou esta terça-feira, no seu espaço de comentário na “CNN Portugal”, que a candidatura de António José Seguro à Presidência da República é um “ato de coragem e cidadania”, mas reiterou que o apoio oficial do PS será definido apenas após a sua eleição como líder e através dos órgãos internos do partido.

“Não estou ainda investido da legitimidade para me poder pronunciar sobre aquela que será a posição do Partido Socialista”, disse José Luís Carneiro, lembrando que as eleições internas decorrem nos dias 27 e 28 deste mês.

O dirigente acrescentou que apresentará formalmente a sua candidatura à liderança no próximo sábado, na sede nacional do partido.

Sobre a candidatura presidencial de António José Seguro, Carneiro afirmou que “deve ser reconhecida como um ato de coragem, um ato de cidadania e é de saudar a sua disponibilidade”. No entanto, sublinhou que o PS já tomou a decisão de aguardar que os interessados formalizem publicamente as suas intenções antes de se pronunciar.