PSD aposta em ex-autarca de Mafra para candidato à câmara de Almada

O antigo presidente dos Autarcas Social Democratas é o candidato do PSD à câmara de Almada nas eleições autárquicas deste ano.

A distrital do PSD já aprovou o nome e fonte do partido revela à Renacença que Hélder Sousa e SIlva tem também a aprovação da direção nacional do PSD para ser o candidato à câmara de Almada.

Hélder Sousa e Silva, 59 anos, foi presidente da Câmara Municipal de Mafra desde 2013 até o ano passado, quando renunciou ao mandato para assumir o cargo de eurodeputado, uma vez eleito em 2024 nas listas da AD.

Na sua página no Parlamento Europeu, Hélder Sousa e Silva diz que vai defender o interesse nacional e acima de tudo a sua terra que é o concelho de Mafra.

“Assumo o compromisso e a responsabilidade de defender o interesse nacional, e de um modo particular a Área Metropolitana de Lisboa e em especial a minha terra: o Concelho de Mafra”, lê-se.

Hélder Sousa e Silva foi oficial do Exército e vereador da Câmara de Mafra antes de assumir a presidência da autarquia em 2013 e foi nessa qualidade que foi o responsável por ter idealizado e conduzido todo o processo que culminou na atribuição do Galardão de Reserva Mundial de Surf à Ericeira, 1.ª da Europa e 2.ª mundial.

O agora candidato à Câmara Municipal de Almada pelo PSD foi também durante cinco anos, entre 2019 e 2024, presidente dos Autarcas Social Democratas.

Hélder Sousa e Silva é mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo mesmo instituto e é também licenciado em Ciências Militares, ramo de transmissões pela Academia Militar.