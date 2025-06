Marcelo aponta 18 de janeiro como data provável para as Presidenciais

Ainda esta quarta-feira, da parte da tarde, Marcelo Rebelo de Sousa vai "em princípio" receber Luís Montenegro em Belém. O Presidente da República falava aos jornalistas à margem de uma visita à Feira do Livro. Será por ali que vai almoçar, esclareceu, e, em seguida, dirige-se para a sua residência oficial onde tem encontro marcado com Montenegro.

O Presidente da República acredita que o novo Governo poderá tomar posse já na quinta-feira, "ao final da tarde", mas a cerimónia será “provavelmente só ministros”, já que os secretários de Estado ficaram para mais tarde. Quanto aos nomes, garantiu não ter ideia de quem são as escolhas de Montenegro.

O primeiro-ministro, disse o Presidente aos jornalistas, deverá levar com ele, esta tarde, uma lista com os nomes dos ministros que irão compor o próximo Governo. Devido a este encontro, Marcelo adiou a sua viagem até à Alemanha para ver jogar a seleção nacional de futebol para a Liga das Nações. “Obviamente entre a formação do Governo ou o jogo de Portugal era mais importante a formação do Governo”, disse aos jornalistas.

Questionado sobre se espera alterações na composição do novo Governo da AD, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não espera "nada", preferindo "esperar para ver".

Presidenciais a 18 de janeiro. Sobre candidatos, PR não se pronuncia e mantém-se "neutral

Desafiado pelos jornalistas a pronunciar-se sobre o lançamento de mais uma candidatura às eleições presidenciais, em concreto a do socialista António José Seguro, o Presidente da República evitou estender-se sobre candidatos "daqui até à eleição, até janeiro", anunciando a data de 18 de janeiro como data provável para a ida às urnas e sentenciando que "a função do Presidente da República é ser neutral".

Marcelo referiu ainda que "cada candidato, também já me aconteceu, puxa dos seus galões e diz 'eu tenho esta qualidade que os outros não têm', outros dirão o oposto ou diferente e o Presidente que está em funções não deve pronucniar-se sobre nada dissio, não deve", vincou, acrescentando que "é uma homenagem ao cargo que desempenha, o cargo fica e as pessoas mudam", explicando que "é por isso" que não se pronuncia sobre os seus "sucessores".