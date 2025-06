Montenegro vai a Belém entregar os nomes do Governo. Posse é amanhã

Luís Montenegro entrega esta quarta-feira à tarde ao Presidente da República a lista com os nomes do novo governo, durante o encontro no Palácio de Belém. A informação foi apurada pela Renascença que sabe ainda que a posse está marcada já para esta quinta-feira, dia 5 de junho.

Entretanto, ao final da manhã, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou este encontro com o primeiro-ministro e disse esperar dar posse aos ministros já na quinta-feira, embora os secretários de Estado devam ficar para um segundo momento, a acontecer ainda esta semana.

Já o primeiro-ministro avisou, na semana passada, que o Governo era uma tarefa exclusiva da sua competência, e. por isso, tal como aconteceu no ano passado, os nomes estão guardados a sete chaves com Luís Montenegro.

Apesar disso, não são de esperar grandes surpresas com Montenegro a querer manter o núcleo duro do novo governo com Paulo Rangel, António Leitão Amaro, Miguel Pinto Luz e Joaquim Miranda Sarmento.

Na pasta da saúde, Ana Paula Martins, que foi candidata a deputada, recebeu muitos elogios na campanha eleitoral, com Montenegro a falar numa mulher “rija” que tem a difícil tarefa de salvar o SNS.

“A tarefa de o salvar necessita de alguém com fibra, de alguém que sabe que tem de enfrentar todos os dias uma grande pressão. Por isso é que não é qualquer um que é capaz de lá estar. Ter resistência, ter competência, ter capacidade de trabalho", elogiou Montenegro num comício em Vila Real.

Outra ministra que esteve sempre debaixo de fogo foi Margarida Blasco, que tem a pasta da Administração Interna, acusada pela oposição de andar sempre escondida.

A única certeza é o lugar vago deixado por Pedro Duarte, o até aqui ministro dos Assuntos Parlamentares é candidato à câmara do Porto e está de saída do executivo. Montenegro pode escolher outro nome, ou o ministério poderá passar a ser apenas uma secretaria de Estado.

São dúvidas para tirar mais ao fim do dia quando Luís Montenegro entregar a lista do novo elenco governativo a Marcelo Rebelo de Sousa.

Com a posse marcada para amanhã, o presidente da república consegue manter o calendário que definiu de dar posse ao governo antes da semana dos feriados de junho. Com o novo governo em funções a ordem do primeiro-ministro é não olhar para o lado e focar a atenção para começar a resolver os problemas das pessoas e começar a cumprir o programa com que foi a votos.

"Aqueles que vierem a ser escolhidos e nomeados para exercício de funções governativas receberão uma orientação imediata para não perdermos tempo com lateralidades, com debates estéreis, com politiquices. Se quisermos, de uma forma mais direta, pormos mãos à obra, começarmos a resolver problemas, começarmos a satisfazer aquilo que são as expectativas que criámos com as propostas que apresentámos e os compromissos que assumimos na campanha eleitoral", disse Luis Montenegro no Conselho Nacional do PSD, poucas horas depois de ter sido indigitado primeiro-ministro.