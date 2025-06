PAN critica escolhas de Montenegro e JPP ataca PCP por avançar com moção de rejeição

O deputado do JPP Filipe Sousa atacou esta quarta-feira o PCP por apresentar uma moção de rejeição sem conhecer o Programa do Governo, enquanto a deputada do PAN Inês Sousa Real criticou as escolhas de Luís Montenegro.

Perante os jornalistas, o deputado do JPP (Juntos Pelo Povo) considerou que, mais do que qualquer questão sobre os membros do segundo executivo PSD/CDS de Luís Montenegro, "neste momento, o país está ansioso para que o Governo governe".

"Mais do que a composição de um Governo e da ideia de avaliarmos se é o Francisco, José ou a Maria, os portugueses estão à espera de ação, de alguém que resolva os problemas", sustentou.

Filipe Sousa insurgiu-se sobretudo contra a opção da bancada comunista de apresentar uma moção de rejeição ao Programa do Governo.

"Fico de braços caídos quando vejo alguns partidos anunciar moções de rejeição ao Programa do Governo, quando não conhecem esse mesmo programa. Acho que os portugueses precisam de todos nós, agentes políticos, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, ação. Dou o benefício da dúvida ao primeiro-ministro [Luís Montenegro], que foi a escolha dos portugueses", defendeu.