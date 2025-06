Duarte Pacheco avisa Gouveia e Melo.“A política não funciona com agentes que apenas recebem ordens como os militares”

”Sinto, conversando com muita gente, mesmo dentro do PSD, que estão, de algum modo, hipnotizados pela figura do Almirante Gouveia e Melo. Portanto, Luís Marques Mendes - de quem eu sou apoiante - e todos os dirigentes do partido têm que fazer um grande esforço de modo que, se estamos a apoiar uma candidatura presidencial, esse apoio signifique realmente apoio e não uma mera formalidade. Porque senão pode correr o risco de não passar à segunda volta ou nem sequer haver segunda volta. E isso é dramático”, afirma Duarte Pacheco, que alerta ainda para desconhecimento de muito pensamento de Gouveia e Melo.

Na análise de Duarte Pacheco, Rui Rio tem “uma personalidade forte e, quando acredita em algo, está-se um pouco 'nas tintas' para aquilo que os outros pensam e vai em frente. Penso que não atrai nem retira votos vindos do PSD ou dessa área política”, conclui Duarte Pacheco, ainda assim preocupado com os riscos de contaminação do eleitorado de Marques Mendes.

A experiência que favorece Mendes

Duarte Pacheco considera que Gouveia e Melo revelou “bom senso” ao admitir esta semana que pode apenas haver uma dissolução por algo mais grave que “ uma simples notícia de jornal ou com base numa carta anónima que abra um processo e que se demita o primeiro-ministro”.

O candidato que fez a carreira na Marinha lembrou esta semana que Montenegro foi a votos com o caso Spinumviva já aceso. Apesar de concordar com alguns argumentos avançados esta semana pelo militar na reserva, Duarte Pacheco assinala a vantagem que Marques Mendes demonstra por via da sua experiência política.

“Para mim é fundamental para estas funções, porque o Presidente da República tem de ter personalidade e bom senso, mas, ao mesmo tempo, tem de ter experiência e conhecer muito bem os meandros da vida política. Não se pode pensar que a vida política, que os partidos e os agentes políticos, que os governantes e os autarcas funcionam como membros de um exército em que se dá uma ordem e as pessoas paulatinamente as aceitam”, sustenta Duarte Pacheco, numa “indireta” a Gouveia e Melo.

Pacheco diz que é preciso “muito mais capacidade de diálogo do que autoridade” no exercício “da força e do poder”, sublinhando que Marques Mendes” já mostrou essa capacidade” na sua vida política “em todos os cargos, no poder e na oposição, onde conseguiu estabelecer acordos, por exemplo, na última revisão constitucional, feita sobre a sua liderança, com o Partido Socialista”.

Seguro e o centro-direita

Além desta vantagem, Duarte Pacheco considera que Marques Mendes pode beneficiar da fratura entre socialistas na corrida a Belém.

“Se porventura o PS decidir apoiar uma outra candidatura em vez de a de António José Seguro, eu agradeço em nome de Marques Mendes, porque a possibilidade de passar à segunda volta sobe, se o Partido Socialista tiver dois ou três candidatos da sua área política”, analisa Pacheco, que nutre “grande admiração” por António José Seguro, de quem diz ser amigo há 30 anos com “uma relação pessoal muito forte”.

“Sou muito institucionalista. Quando um partido tem alguém numa corrida, nomeadamente presidencial, que foi o seu ex-líder, tem de ter muitas razões para não lhe dar o apoio. O PSD, felizmente, nunca passou por essa situação”, remata Duarte Pacheco.

No plano parlamentar, o antigo deputado admite que a revisão constitucional, não sendo prioridade, pode voltar a ser tema depois da aprovação do Orçamento do Estado e acredita que, com o desaparecimento na liderança de Rui Rocha, a Iniciativa Liberal vai “deixar cair” a ideia dessa revisão.