Governo, parte II. Os trabalhos de Luís Montenegro

“Não vamos celebrar nenhum acordo de incidência parlamentar com nenhuma força política” , reafirmou Montenegro, que assegurou que vai “dialogar com todas as forças políticas na procura das melhores soluções legislativas e governativas para responder às necessidades” dos portugueses.

Garantir estabilidade política será uma das tarefas mais exigentes para Luís Montenegro. Apesar do aumento da representação parlamentar - de 80 para 91 deputados - o Governo continuará a depender dos votos do Chega ou do Partido Socialista para aprovar o Orçamento do Estado ou medidas como a descida de impostos.

Luís Montenegro mantém 13 ministros. Paulo Rangel e Joaquim Miranda Sarmento continuam como ministros de Estado, enquanto Leitão Amaro, um dos rostos mais visíveis do Governo, permanece no Ministério da Presidência.

O novo Governo que toma posse esta tarde conta apenas com duas caras novas: Maria Lúcia Amaral, que transita da Provedoria de Justiça para o Ministério da Administração Interna, e Gonçalo Matias, o novo ministro adjunto e da Reforma do Estado.

“Governar, convergir, agregar, somar: é isso que vamos fazer nos próximos quatro anos”, declarou aos jornalistas.

No ano passado, no discurso de posse, Montenegro avisava que o Governo “está aqui para governar os quatro anos e meio da legislatura”, mas acabou por cair em menos de um ano. Na altura, pedia maturidade à oposição e avisava que a aprovação do programa de Governo significava “permitir a sua execução até ao final do mandato ou, no limite, até à aprovação de uma moção de censura”. A queda deu-se, no entanto, após uma moção de confiança apresentada na sequência da polémica em torno de uma empresa ligada à família de Montenegro.

Menos burocracia para um país mais competitivo

A modernização administrativa e o combate à burocracia são prioridades do novo Governo, assinaladas desde logo com a nomeação de Gonçalo Matias como ministro adjunto e da Reforma do Estado.

Horas após ser indigitado, Montenegro afirmou, no Conselho Nacional do PSD, que o Governo fará da “modernização e simplificação administrativa a trave-mestra” para um país mais competitivo.

“Vamos lançar um procedimento sem comparação com todos os esforços anteriores, para tornar a nossa administração menos burocrática e mobilizar o país numa estratégia de confiança nas instituições públicas”, afirmou.

O primeiro-ministro avisou, no entanto, que não se pode querer simplificação e ao mesmo tempo exigir “regras em cima de regras” ou múltiplos pareceres por cada decisão.

“O país tem de perceber que, se quer quebrar este ciclo de complexidade e atraso, tem de aceitar mudanças que exigem confiança. E a confiança exige punição a quem a trair”, concluiu Montenegro.