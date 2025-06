Novo Governo. Leitão Amaro assume pasta da Comunicação Social

No XXIV Governo, que esta quinta-feira cessa funções, essa pasta estava nos Assuntos Parlamentares, que passam a ser liderados por Carlos Abreu Amorim, em substituição de Pedro Duarte, que saiu do executivo para se candidatar à Câmara Municipal do Porto.

Em anteriores executivos do PSD/CDS-PP a comunicação social já esteve na Presidência ou, em governos liderados pelo PS, na Cultura.

O XXV Governo Constitucional, liderado por Luís Montenegro, toma esta quinta-feira posse numa cerimónia no Palácio da Ajuda, marcado para as 18:00.