Marcelo deu posse aos 43 secretários de Estado. Governo reúne-se esta tarde

No Ministério da Presidência há mais um secretário de Estado e a imigração passa a ter designação formal, com a pasta da secretaria de Estado Adjunto da Presidência e Imigração a ser assumida por Rui Armindo Freitas.

São mais dois do que no Governo anterior, mas, à semelhança do que acontece nos ministérios, há poucas mudanças ao nível das secretarias de Estado. Na Educação , o Ensino Superior ganha uma secretaria de Estado autónoma. Esta área governativa passa a ter quatro secretários de Estado, dois dos quais são reconduzidos: Alexandre Homem Cristo e Maria Luisa Oliveira.

Marcelo Rebelo de Sousa presidiu esta sexta-feira à tomada de posse dos secretários de Estado do XXV Governo Constitucional. A cerimónia decorreu no Palácio Nacional da Ajuda, um dia depois da tomada de posse dos ministros.

Na secretaria da Presidência do Conselho de Ministros, Paulo Lopes Marcelo sai e é substituído por Tiago Maceirinha.

A crise na saúde não impediu que Ana Paula Martins fosse reconduzida no respetivo ministério, mas Cristina Vaz Tomé, depois da polémica greve no INEM, sai da secretaria de Estado da Gestão da Saúde e entra o gestor Francisco Gonçalves, que esteve no IPO do Porto e na empresa Luz Saúde. Ana Povo mantém-se como secretária de Estado da Saúde.

Há também uma troca a registar entre as pastas da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros.

Nuno Sampaio está de saída do secretariado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, cargo que será ocupado por Ana Isabel Xavier. A governante sai da pasta da Defesa Nacional, que será ocupada por Nuno Pinheiro Torres. Algo semelhante acontece entre os Negócios Estrangeiros e o Ambiente e Energia.