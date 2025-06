Margarida Balseiro Lopes. "Serei julgada pelo que vier a fazer" na Cultura

A nova ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, recusa responder às críticas do sector sobre a alegada inexperiência que tem no sector e sobre a perda de autonomia do ministério. A governante afirma que será "julgada por aquilo que vier a fazer na área".

No Governo anterior, a pasta da Cultura estava isolada num ministério e era tutelada por Dalila Rodrigues ,antiga dirigente do Centro Cultural de Belém.

À margem da iniciativa Três Por Todos da Renascença contra a violência doméstica, Margarida Balseiro Lopes não quis ainda adiantar se vai dar continuidade ao trabalho do anterior ministério. A agora ministra da Cultura, Juventude e Desporto sublinhou que nas próximas semanas vai haver "oportunidade de apresentar o programa do Governo e para falar mais detalhadamente da política do Governo para a cultura".

Questionada sobre se vai manter o reajuste dos fundos europeus do Programa de Recuperação e Resiliência para a área da Cultura, Margarida Balseiro Lopes diz apenas que "vai haver oportunidade para falar sobre cultura nas próximas semanas e anos de mandato".

A governante não quis fugir ao tema da iniciativa da Renascença.

À saída da Casa do Presidente, em Monsanto, em Lisboa, Margarida Balseiro Lopes voltou a sublinha que no dia 1 de julho é lançada umanova folha de avaliação de risco para as vítimas de violência doméstica.

A ministra realçou ainda que o Governo irá "aplicar" as recomendações da última semana do Conselho da Europa, nomeadamente oferecer mais formação aos magistrados: "Se conseguirmos trabalhar melhor todas as entidades para sinalizar este tipo de situações vamos conseguir de forma mais rápida dar seguimento aos casos de violência doméstica."