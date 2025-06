Orientações de Montenegro: “Planar à esquerda, à direita e para o centro, mas sempre em frente”

Foi preciso ajeitar os ministros na escadaria da residência oficial do primeiro-ministro porque os primeiros degraus estavam ao sol. Luís Montenegro e os 16 ministros subiram e desceram, e a foto foi tirada. Depois, com os secretários de Estado, foi preciso mudar alguns para a esquerda, a pedido dos fotógrafos, e foi Montenegro, qual maestro de orquestra, que orientou os 40 homens e as 20 mulheres que integram o novo Executivo.

“Excecionalmente para a esquerda”, avisou Montenegro, o que motivou uma forte gargalhada por parte dos ministros e secretários de Estado.

Os jornalistas aproveitaram para perguntar se as negociações com a oposição vão ser mais à esquerda, com o PS, ou à direita, com o Chega, e Montenegro lembrou que o Governo está ao centro.

“Nós, como somos centrais, tanto vamos um bocadinho para um lado como um bocadinho para o outro”, respondeu, enquanto posava para a fotografia.

Mas, logo a seguir, questionado sobre como vai governar, o primeiro-ministro disse que o Governo pode virar para a esquerda, para a direita ou até a planar, mas sempre a olhar para a frente.