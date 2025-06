Carneiro apresenta-se, pede "reflexão", mas afasta "tentações de ajustes de contas internos"

"Apresento-me por decisão individual baseada na avaliação do momento que vivem o PS e o país". José Luís Carneiro arrancou desta maneira o discurso de apresentação da sua candidatura à liderança do PS, onde deixou o objetivo de "levar o partido de novo à altura da sua história", apelando aos socialistas que "se unam na diversidade", avisando que "não nos perdoarão se ficarmos agora a olhar para o nosso umbigo ou nos entretivermos a golpearmos reciprocamente a nossa credibilidade e as nossas qualidades".

Falando de um "momento muito dífícil" do PS, Carneiro falou do contexto internacional "adverso" que, porém, avisou "não isenta o PS da necessidade de reflexão sobre a nossa própria responsabilidade", mas garantindo que "desengane-se quem confunde essa reflexão com tentações de ajustes de contas internos ou com cedência e tentativas de aproveitamento por parte dos nossos opositores".

O mandatário de candidatura de José Luís Carneiro é José Leitão, antigo deputado e ex-dirigente do PS que defendeu no discurso que proferiu antes do candidato a líder, que o partido precisa de recuperar "empatia recíproca com os cidadãos".

Presidenciais - "É o PS que define a sua agenda"

Com o anúncio da candidatura de António José Seguro à Presidência da República e sem o PS com uma orientação de voto definida para as presidenciais de 2026, José Luís Carneiro deixou um recado no discurso que foi direito ao ex-líder do partido.

"É o PS que define a sua agenda e é o PS que define a hierarquia das suas prioridades", disse o ex-ministro, dizendo compreender e saudar "os que têm coragem e disponibilidade para servir o país", mas ressalvando que "lá chegaremos", deixando implícito que as autárquicas do outono são a prioridade.

"Cada coisa a seu tempo!", pediu o candidato, referindo ainda que sabe "bem" qual é o seu "dever no que respeita à defesa da autonomia e unidade estratégica" do PS.

"Consensos democráticos"

A menos de uma semana da discussão do programa de Governo da AD, sujeito a uma moção de rejeição do PCP, José Luís Carneiro já deixou claro, por várias vezes, que não irá viabilizar o texto dos comunistas e que deixará o executivo iniciar funções sem percalços.

Na apresentação da candidatura este sábado, o ex-ministro promete que o PS será o "partido da oposição responsável e firme" ao Governo, ressalvando, contudo, que isso "não deve impedir os consensos democráticos" com o executivo da AD e estabelece as áreas em que pode haver entendimentos: política externa e europeia, Defesa, segurança, Justiça e na organização e reforma do Estado. Esta última é precisamente a área em que Luís Montenegro promete mexidas, com a criação de um Ministério próprio.

O "pacto de confiança", a nova agenda para a década

O projeto de programa que Carneiro apresenta é para 10 anos, em várias áreas e o candidato estabelece "metas claras" para a "nova agenda para o futuro", retomando a ideia da "Agenda para a década" de António Costa em 2015.

Trata-se de uma agenda "ambiciosa" que contempla uma política sólida" de aumento de rendimentos e de diminuição da carga fiscal, de forma que, no prazo de 10 anos, o salário médio português alcance o salário médio europeu.

Carneiro quer também, garantir que, no prazo de dez anos, "todas as famílias" tenham acesso a uma habitação "condigna", seja através do mercado público de habitação, seja através de "incentivos" à construção privada de casas a preços "acessíveis".

Noutro plano, Carneiro quer garantir que, "no máximo até 2035, Portugal seja "capaz de se autoabastecer de eletricidade" com recurso a fontes renováveis.

"Tree of life" dos Automachine, Alegre e Fernanda Tadeu

A apresentação da candidatura à liderança do PS do antigo ministro da Administração Interna decorreu ao ar livre nos jardins da sede do partido, no Largo do Rato, em Lisboa. José Luís Carneiro entrou nos jardins ao som da música instrumental "Tree of Life" dos Audiomachine e com o slogan de candidatura "Ouvir e dar voz às pessoas" escrito a azul escuro na tribuna instalada na relva.

Na apresentação da candidatura do ex-ministro da Administração Interna estiveram presentes o antigo deputado e histórico do PS Manuel Alegre, o antigo ministro da Justiça Vera Jardim, o atual dirigente e vice-presidente da Assembleia da República Marcos Perestrello, a ex-ministra e dirigente socialista Ana Catarina Mendes ou ainda Fernanda Tadeu, mulher do presidente do Conselho Europeu, António Costa, que esteve sentada na primeira fila e que no consulado de Pedro Nuno Santos não participou em qualquer ação do PS. Nota ainda para a presença de vários presidentes de federação e autarcas socialistas na sessão de apresentação.