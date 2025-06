César responde a ex-líder do PS de Gondomar. “Há políticos que têm grande dificuldade em sair dos cargos”

“Há políticos que têm grande dificuldade em sair dos cargos que ocuparam muito tempo”. É a resposta de Carlos César, presidente do PS, à demissão do líder da concelhia do partido em Gondomar, após várias declarações de Marco Martins em rutura com o seu sucessor e antigo vice-presidente na câmara, Luís Filipe Araújo.

Em declarações à Renascença, César considera que Marco Martins “foi um bom presidente de Câmara”, mas, lamenta que, “como várias vezes acontece, há políticos que têm grande dificuldade em sair dos cargos que ocuparam muito tempo e que conflituam com os seus sucessores”, sendo este “o caso”.

Na sexta-feira, o ex-presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, apresentou, ao líder do PS, Carlos César, a demissão da presidência da concelhia local, após ter ficado de fora das escolhas do partido para as listas das autárquicas do outono.

César diz que o que “interessa” ao PS em Gondomar é “não ficar preso ao passado e continuar em frente, inovando e renovando as nossas candidaturas”, defendendo que é o que o partido está a “fazer com o Luís Filipe Araújo, que é o nosso candidato a Presidente de Gondomar escolhido democraticamente pela concelhia local do PS”.

Marco Martins saiu da presidência da Câmara de Gondomar em fevereiro para assumir, a tempo inteiro, a liderança da empresa Transportes Metropolitanos do Porto. Numa carta aos militantes do PS, divulgada esta sexta-feira, o ex-dirigente socialista diz-se vítima de "um total desrespeito, desconsideração, ostracização e tentativa de apagar quem tanto deu ao PS”.