Ex-presidente da Câmara de Gondomar demite-se da presidência do PS local

Gondomar, Porto, 07 jun 2025 (Lusa) - O ex-presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, apresentou na sexta-feira ao líder do PS, Carlos César, a demissão da presidência da concelhia local, lê-se na carta aos militantes a que a Lusa teve acesso. .

No documento de duas páginas, Marco Martins, que assumiu a 01 de fevereiro, a tempo inteiro, a liderança da empresa Transportes Metropolitanos do Porto, escreve tudo ter feito no seu último mandato "para preparar a sucessão e permitir que o PS continuasse a governar Gondomar" período em que disse ter apoiado e promovido o candidato socialista à câmara, que recebeu largo apoio da comissão política.

O ex-autarca escreve ter-se disponibilizado, a pedido do presidente substituto da câmara, "Luís Filipe Araújo, e de inúmeros militantes, para ser cabeça de lista à Assembleia Municipal e, assim, ajudar ainda mais o PS", uma situação que se alterou depois com a "recusa" do atual líder autárquico que afirmou "não precisar do apoio" de Marco Martins.

Na carta com duas páginas, o ex-autarca socialista diz-se vítima de "um total desrespeito, desconsideração, ostracização e tentativa de apagar quem tanto deu ao PS (...) e de tudo o que foi feito pela câmara".

Marco Martins acusa ainda o seu sucessor de ter alterado a forma como lidava com ele, nomeadamente a partir de 01 de fevereiro, quando assumiu as funções na autarquia, "cortando com o passado, marginalizando pessoas e travando projetos que estavam em curso", afirmando "viver-se hoje um clima de medo na Câmara de Gondomar".

No sentido de resolver a situação disse ter-se disponibilizado para "esclarecer situações", mas que "sempre se recusaram a falar" com ele, revelou o ex-dirigente socialista que afirmou ter dado nota do que estava a acontecer "aos órgãos nacionais do partido, incluindo o próprio secretário-geral, e inúmeras vezes ao presidente da distrital do Porto", a quem disse ter "pedido a intervenção (...) mas que sempre desvalorizou as coisas".

Após "ter esgotado todas as diligências", prossegue Marco Martins, decidiu apresentar na sexta-feira ao presidente do PS a demissão do cargo de presidente da concelhia do PS Gondomar com efeitos imediatos.

JFO // RBF.

Lusa/Fim.