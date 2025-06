José Luís Carneiro apresenta candidatura a secretário-geral do PS

As eleições diretas para escolher o novo secretário-geral do PS vão decorrer em 27 e 28 de junho, sendo a data limite para apresentação das candidaturas 12 de junho.

Numa nota enviada à Lusa um dia depois da pesada derrota nas legislativas de 18 de maio que ditou a saída de Pedro Nuno Santos, José Luis Carneiro assegurou que estaria disponível para servir o PS e Portugal e considerou que o partido deve fazer "uma reflexão profunda" e abrir um novo ciclo.

"Face aos resultados eleitorais e à decisão do secretário-geral do PS, entendo que os militantes socialistas devem promover uma reflexão profunda e abrir um novo ciclo que honre a história do Partido Socialista. Contando com todos e promovendo a inclusão, a coesão e a unidade do PS, na riqueza da sua diversidade", enfatizou então.

O candidato à liderança do PS tem defendido que o partido deve ser um garante de estabilidade e viabilizar o programa do Governo.

Numa entrevista à RTP, o socialista afirmou ainda que contribuirá para viabilizar o Orçamento do Estado e afastou desde logo "um psicodrama" na eleição do presidente do parlamento porque o PS não tinha o direito de vetar o nome da AD.

Sobre as presidenciais, Carneiro referiu que "há uma deliberação da Comissão Nacional do PS" segundo a qual "quem decidir avançar ser candidato, deve avançar".