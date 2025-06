Joana Amaral Dias lança candidatura às presidenciais a 10 de junho

Joana Amaral Dias vai apresentar a candidatura às eleições presidenciais de 2026 a 10 de junho, na Praça do Martim Moniz, em Lisboa. A candidata vai ser apoiada pelo partido ADN (Alternativa Democrática Nacional), pelo qual tem sido candidata a várias eleições, como as legislativas de 2024 e 2025, e as eleições europeias de 2024.

Segundo uma publicação do partido nas redes sociais, a apresentação vai decorrer às 19h30 na praça do centro de Lisboa, num "momento decisivo". "Celebramos a Pátria, afirmamos a coragem e lançamos um apelo à mudança. Por Portugal. Pela Liberdade. Pelo Futuro", afirma o ADN.

O ADN anunciou em dezembro de 2024 o apoio à candidatura de Joana Amaral Dias à Presidência da República nas eleições de 2026.

"A escolha do ADN recaiu sobre Joana Amaral Dias devido à sua inigualável defesa pelas Liberdades, Direitos e Garantias fundamentais dos portugueses e por ser uma patriota, pacifista e soberanista, ou seja, é alguém que defende valores que refletem os princípios do ADN", assegurou o presidente do partido, Bruno Fialho, na altura.

Joana Amaral Dias foi cabeça de lista do ADN por Lisboa nas eleições legislativas de 2025, falhando a eleição. Antes, foi também candidata pelo ADN às eleições europeias de 2024, depois de já ter sido candidata à Câmara de Lisboa pelo movimento Nós, Cidadãos e deputada pelo Bloco de Esquerda entre 2002 e 2005 — tendo apoiado a candidatura de Mário Soares às presidenciais em 2006.

A lei permite candidaturas de cidadãos de nacionalidade portuguesa com mais de 35 anos, e exige um mínimo de 7.500 e um máximo de 15 mil assinaturas na apresentação da candidatura no Tribunal Constitucional.