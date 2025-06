Governo responde a Ventura e alerta para "notícias falsas" sobre reagrupamento familiar de imigrantes

António Leitão Amaro fez este esclarecimento no dia em que o Chega pediu a suspensão do reagrupamento familiar de imigrantes .

“O que é verdade: a proposta do Governo AD de mudar a lei para limitar o reagrupamento familiar à capacidade de integração do País”, sublinha o ministro da Presidência.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, alerta para notícias falsas sobre a chegada de milhares de imigrantes a Portugal nos próximos meses ao abrigo do programa de reagrupamento familiar.

André Ventura anunciou que o partido vai apresentar um projeto de resolução para pedir ao Governo que suspenda temporariamente o reagrupamento familiar até à situação migratória "estar resolvida".

O líder do Chega falava aos jornalistas à porta de uma igreja evangélica em Loures onde, na semana passada, a PSP detetou um armazém utilizado para habitação ilegal de imigrantes.



Questionado se não lhe parece uma situação de humanismo que, quem entra legalmente em Portugal e tenha autorização de residência, possa trazer a sua família, André Ventura respondeu que essa questão "já devia ter sido posta antes".

"Eles não deviam ter entrado. E agora entram, vêm as famílias e, portanto, podemos passar - só para que as pessoas tenham esta noção - de um milhão e meio para dois milhões de imigrantes em poucos meses. Isto é insustentável", alegou o líder do Chega.