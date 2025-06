Montenegro admite classificar monte de Gorringe como área marinha protegida

"Nós olhamos para a antecipação e para esta aceleração como um aspeto positivo, desde que tudo seja feito com equilíbrio", acrescenta Luís Montenegro, apontando que é condição que "tudo seja feito com diálogo, tudo seja feito com a adesão de todos aqueles que são envolvidos".

O chefe do Governo assegurou ainda que o Governo está "empenhado em apertar a fiscalização" de intrusões de embarcações estrangeiras nas zonas protegidas. "Já viu quão injusto seria nós estarmos a impor restrições aos nossos pescadores e a vermos violadas as regras por aqueles que vêm de países estrangeiros para as nossas águas", questionou Montenegro, apontando que "isso seria, naturalmente uma situação inaceitável".

"Para isso contamos com a tecnologia, contamos hoje com o apoio do conhecimento científico também nesse domínio, que nos dá mais instrumentos para monitorizar todas as operações e para poder apanhar aqueles que estão a prevaricar", sublinhou o primeiro-ministro, insistindo depois que há compensações financeiras para os afetados pelas restrições associadas à proteção destas áreas marinhas.

"Temos também toda a disponibilidade para acompanhar os pescadores quando eles sofrem os efeitos das nossas medidas, que, no fundo, tentam equilibrar todos os valores em causa", afirmou Luís Montenegro, esclarecendo que o Governo leva "muito em consideração" o aspeto do "rendimento que os pescadores tiram da sua atividade", mas que também é preciso "tratar de gerir as alterações climáticas e é preciso também, como disse há pouco, aprofundar o conhecimento científico para que todas as futuras atividades possam conciliar-se relativamente aos efeitos".