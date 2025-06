BE destaca "ideia de Portugalidade aberta" no discurso de Marcelo

A dirigente do Bloco de Esquerda (BE) Joana Mortágua destacou hoje "a ideia de uma Portugalidade aberta" no discurso do Presidente da República no Dia de Portugal, que relacionou com o da escritora Lídia Jorge.

"Tentar abrir o sentido de Portugalidade é uma mensagem importante em tempos de crescimento da xenofobia, do racismo e dos conflitos construídos aparentemente em torno das identidades", afirmou.

Joana Mortágua falava à agência Lusa a propósito do discurso do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia militar comemorativa do 10 de Junho, realizada em Lagos, no distrito de Faro.

Assinalando que a intervenção do Presidente foi "bastante curta e parte dela muito conectada com a de Lídia Jorge", a dirigente do BE lembrou que Marcelo disse que "não há nenhum português que possa dizer que é mais puro do que outro".

"É a ideia de uma Portugalidade aberta, de que a identidade fechada não faz sentido historicamente", salientou, considerando que "querer definir o que é ser português a partir de determinadas características fechadas é uma mentira histórica".

Joana Mortágua salientou também a parte do discurso em que o chefe de Estado defende melhores cuidados sobretudo para os pobres, reconhecendo que "há noção" de que em Portugal se vive "também tempos de profunda desigualdade económica".

"A centralidade dos problemas das pessoas comuns continua a estar na desigualdade económica, na crise da habitação, na pobreza, na necessidade de cuidarmos uns dos outros, de mantermos uma comunidade que se constrói a partir dessa solidariedade e não a partir de uma falsa ideia de identidade", sublinhou.