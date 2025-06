Marcelo condecora Ramalho Eanes com o Grande-Colar da Ordem Militar de Avis

O general e antigo chefe de Estado António Ramalho Eanes será condecorado esta terça-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grande colar da Ordem Militar de Avis, durante a cerimónia militar do 10 de junho que está a decorrer na cidade algarvia de Lagos.

Trata-se da primeira vez que a condecoração com o grande colar da Ordem de Avis é atribuída e destina-se a premiar altos serviços militares, sendo exclusivamente reservada a oficiais das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, bem como a unidades, órgãos estabelecimentos e corpos militares.

A condecoração ao ex-Presidente da República será imposta por Marcelo Rebelo de Sousa logo após o discurso que o atual chefe de Estado irá proferir em Lagos, onde está presente o primeiro-ministro, Luís Montenegro, diversos líderes partidários e os chefes de todos os ramos das Forças Armadas.

Segundo a página online das Ordens Honoríficas, para o grande colar da Ordem Militar de Avis ser atribuído é necessário que o condecorado tenha prestado, "pelo menos" sete anos de serviço a contar da data da graduação ou promoção a oficial, ter tido, durante a carreira militar, revelado "elevados atributos morais e profissionais, manifestados através de uma irrepreensível conduta, reconhecidas qualidades cívicas e virtudes militares".

É ainda condição para a imposição do grande colar da Ordem de Avis que o condecorado tenha prestado serviços "altamente meritórios, reconhecidamente relevantes e distintos" e que tenham contribuído para o "prestígio militar" das Forças Armadas ou da Guarda Nacional Republicana, "com especial relevância para os serviços prestados em campanha com risco de vida".

De notar que, quando António Ramalho Eanes entrou no recinto onde está a decorrer a cerimónia militar do 10 de junho, em Lagos, a população que está a assistir bateu palmas pela primeira vez ao ouvir o nome do general e antigo Presidente da República, que chegou acompanhado pelo ministro da Defesa, Nuno Melo.

Já esta segunda-feira, em declarações aos jornalistas em Lagos, Marcelo Rebelo de Sousa falou do legado dos diversos Presidentes da República que o antecederam, referindo-se a Ramalho Eanes como o chefe de Estado que teve uma "missão que só ele podia cumprir, a passagem da revolução para a democracia civil partidária".