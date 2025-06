Marcelo está a deixar "de levezinho" as funções de Presidente

Faltam 9 meses para sair do cargo, e Marcelo Rebelo de Sousa assume que a melhor forma de fintar a nostalgia é ir saindo "de levezinho". Ao falar com jornalistas esta terça-feira em Lagos, o Presidente da República admitiu que vai sair de forma suave do cargo em Belém, para dar espaço às eleições presidenciais de 2026 e às eleições autárquicas, de deverão acontecer no final de setembro ou no início de outubro deste ano.



"Há duas maneiras de sair do exercício de uma função como esta, e, aliás, eu aplico a todas as funções. Uma é fazer muita questão de exercer o poder até ao último minuto, com uma intensidade muito elevada, não apenas em plenitude — isso tem que ser —, mas com uma intensidade muito, muito, muito clara, mesmo já quando decorrem pré-campanhas eleitorais ou campanhas eleitorais", apontou o chefe de Estado, declarando que "outra é sair de levezinho, ir saindo, ir saindo e dando o palco, ir saindo de forma leve para deixar aos candidatos a candidatos e aos candidatos, quer às autárquicas, mas sobretudo às presidenciais, o espaço que eles devem ter".