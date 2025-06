Comemorações dos 40 anos da Adesão de Portugal à União Europeia com logótipo próprio

Em parceria com a Representação da Comissão Europeia em Portugal e o Comissário para as comemorações do 40.º aniversário, a Universidade de Aveiro desenhou um logótipo que vai acompanhar cada evento. As alunas Mariana Marques e Leonor Casalta, e os professores Álvaro Sousa e Luis Ferreira são os responsáveis pela identidade visual.

Na conferência de imprensa de apresentação, Álvaro Sousa explica que a conceção do logótipo inclui as cores da União Europeia e as cores de Portugal. "O verde de Portugal é ligeiramente mais luminoso para realçar as proporções das estrelas (da bandeira da UE) com o azul, ou do verde com o vermelho".

O professor de Design defende a ideia de uma ligação entre a União Europeia e Portugal. "Nós sentimo-nos europeus, somos europeus. Logo, temos aqui esta fusão das duas coisas. O quatro não pode funcionar sozinho ou o 'zero' sozinho. Funcionam sempre as cores, juntas uma com a outra".

Álvaro Sousa fala de um desafio complexo em que não foi fácil sintetizar os valores da União numa imagem. "Como é que se põe ser contemporâneo, Europa, Juventude, enfim... tudo... Como é que se põe isto tudo? Ora, nós conseguimos colocar em seis (imagens)", entende o professor, que admite que o desafio foi "complexo", mas "a resposta foi atual" e orgulha os intervenientes. Tem "um sentido de pertença, de gostarmos daquilo que temos, sentirmo-nos parte integrante da União Europeia... Acho que se conseguiu [isso]", refere Álvaro Sousa.

Também presente na conferência esteve Carlos Coelho, o comissário para as Comemorações dos 40 anos da Adesão de Portugal à União Europeia. O antigo eurodeputado lembra a importância do desafio e os benefícios que Portugal teve com a adesão, e que obrigou o país a adotar comportamentos e legislação que demorariam mais tempo se não estivesse na então Comunidade Económica Europeia. "Foi toda uma sociedade que teve de se adaptar, que teve de se modernizar, que teve de avançar mais e não só nos índices de riqueza que, há 40 anos, eram bem mais baixos do que a média europeia".

Carlos Coelho dá como exemplo a circulação dos portugueses pela União Europeia, "seja para trabalhar ou para estudar ou apenas para viajar" como algo que "faz toda a diferença", especialmente porque não são "tratados como imigrantes, mas como cidadãos europeus", diz o ex-eurodeputado social democrata.

As celebrações oficiais arrancam esta quinta-feira, dia da assinatura do Tratado de Adesão à Comunidade Económica Europeia.

Entre o calendário comemorativo está a inauguração de um roadshow em Lisboa que irá percorrer o país, bem como uma sessão solene no Mosteiro dos Jerónimos, local onde há 40 anos Mário Soares formalizava a adesão de Portugal à então CEE, juntamente com Espanha.