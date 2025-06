Na caça aos independentes, Seguro garante apoio de antigos presidentes da Transparência Internacional

“Eu não venho da política tradicional”. Com esta frase no vídeo de apresentação da candidatura às presidenciais de 2026, António José Seguro tentou colocar-se num patamar fora dos partidos, referindo mesmo a sua “independência” em relação aos “jogos partidários”. É nessa busca de tentar mostrar que não está dependente do PS para a corrida a Belém que o ex-líder socialista começa a divulgar apoios de independentes à sua candidatura.

Seguro acaba de garantir o apoio dos três antigos presidentes da delegação portuguesa da Transparência Internacional, Luís de Sousa, Susana Coroado, Nuno Cunha Rolo. Trata-se da maior organização mundial de organizações da sociedade civil dedicadas a combater a corrupção, um dos temas recorrentes nas intervenções públicas do ex-secretário-geral do PS.

Na declaração de apoio a Seguro, a que a Renascença teve acesso, os três ex-presidentes da Transparência Internacional, defendem que o ex-líder socialista “defende causas justas e já demonstrou ser possível fazer política com seriedade e respeito pelas pessoas”.

Defende-se ainda no documento que Seguro tem tido uma “trajetória” que “reflete uma preocupação coerente e constante com a ética na política e uma defesa consistente da transparência como valor fundamental na esfera pública”.

Para estes antigos líderes da Transparência Internacional, é preciso que na Presidência da República esteja “alguém que pense a democracia, que defenda as liberdades e garantias do Estado de Direito” e o ex-líder socialista é “essa pessoa”.

“Porque o desafio da Presidência da República não pode ficar à mercê de experimentalismos”, os três académicos e juristas manifestam o apoio “incondicional” à candidatura de António José Seguro.





Seguro ter trajetória política “não é defeito, é valência”

Numa altura em que o PS ainda não decidiu quem vai apoiar nas presidenciais e com Seguro já no terreno à espera de um sinal dos socialistas, mesmo que o partido leve “todo o tempo do mundo” para tomar uma decisão, surge estranho que o ex-líder socialista se coloque num patamar de independência partidária.

Em declarações à Renascença, Luís de Sousa, ex-líder da Transparência Internacional e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, independente que agora se declara apoiante de Seguro diz que o aparente paradoxo é “muito simples” de explicar.

“Vamos lá a ver, o ter uma trajetória política não é um defeito, é uma valência” para exercer o cargo de Presidente da República, começa por defender Luís de Sousa. “O quadro de valores do candidato é mais amplo do que são os interesses e as expectativas do partido”, justifica, referindo que o Presidente da República “tem que fazer um apelo mais geral”, por exemplo, aos independentes.

Assim, o candidato presidencial, e neste caso António José Seguro, na opinião deste académico, que se assume como independente, “não pode ser uma pessoa que fica amarrada a interesses partidários ou a perspetivas de um só partido ou de uma só ideologia”. Chegado aqui, “não há nada de grave nessa trajetória, bem pelo contrário”, considera Luís de Sousa.

Com um pé fora e outro dentro do sistema, a situação de Seguro, que se coloca à margem da “política tradicional”, permite-lhe “conhecer os atores, os processos, as instituições com as quais vai ter de interagir para exercer a sua magistratura e ser uma garantia de estabilidade para o país e não ter de ficar amarrado a uma perspetiva”, conclui Luís de Sousa.





O deputado "contra a corrente" - da lei do financiamento dos partidos ao limite de mandatos autárquicos

Como exemplo de que António José Seguro consegue ser supra-partidário e decidir mesmo contra as orientações do PS, Luís de Sousa dá exemplos de posições do antigo deputado socialista que considera provarem essa independência. A votação da alteração à lei do financiamento dos partidos políticos é um desses casos.

Em 2009, Seguro votou contra o seu partido, “ele votou contra a corrente”, diz Luís de Sousa. “Não foi só contra o seu partido, foi contra a corrente, porque a alteração à lei de financiamento dos partidos representava um retrocesso para a transparência e ele manteve-se firme e votou contra essa alteração”, salienta o apoiante do candidato presidencial.

Luís de Sousa dá outro exemplo do que considera ser a capacidade de decisão equidistante de Seguro em que este se opôs a que lei de limitação de mandatos só se aplicasse ao município em questão, permitindo que os presidentes de Câmara que tinham exercido o poder até ao limite de mandatos poderiam candidatar-se no concelho vizinho.

O académico recorda que, após uma decisão do Tribunal Constitucional, Seguro “disse, ‘isto não é uma questão jurídico-constitucional, isto é uma questão política e, portanto, nas minhas listas não vão’. É uma posição dura, mas uma posição que vai ao encontro daquilo que eram as expetativas dos eleitores em termos de renovação das elites locais e da possibilidade de outras pessoas”, conclui Luís de Sousa.

São estes exemplos que suportam o apoio deste e de outros dois ex-líderes da Transparência Internacional a António José Seguro, que consideram já ter dado “provas” de “exigência” e de “respeito pelos bons valores da democracia” que podem ser o passaporte para se tornar o inquilino ideal de Belém.