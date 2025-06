Ataque a actor: Governo assegura que organizações extremistas estão "debaixo do radar"

O Governo assegura que as organizações extremistas - como as que alegadamentre estão ligadas ao ataque ao ator Adérito Lopes, na última terça-feira - estão "debaixo do radar" das autoridades.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirma que as ameaças estão a ser "monitorizadas" e garante que os grupos de extrema-esquerda e extrema-direita estão a ser acompanhadas pelas autoridades.

Durante o briefing do Conselho de Ministros, esta quinta-feira, Leitão Amaro rejeita que a retirada do parágrafo sobre o grupo "Blood and Honour" do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2024 condicione o trabalho das autoridades sobre estas ameaças.

O Conselho de Ministros aprovou ainda, esta quinta-feira, o programa de Governo que vai ser apresentado na próxima semana no Parlamento.

A informação foi avançada em conferência de imprensa, esta tarde, pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

[em atualização]