Ataque a ator: Governo assegura que organizações extremistas estão "debaixo do radar"

O Governo assegura que as organizações extremistas - como as que alegadamente estão ligadas ao ataque ao ator Adérito Lopes, na última terça-feira - estão "debaixo do radar" das autoridades.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirma que as ameaças estão a ser "monitorizadas" e garante que os grupos de extrema-esquerda e extrema-direita estão a ser acompanhadas pelas autoridades.

Durante o briefing do Conselho de Ministros, esta quinta-feira, Leitão Amaro rejeita que a retirada do parágrafo sobre o grupo "Blood and Honour" do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2024 condicione o trabalho das autoridades sobre estas ameaças.

"Todas essas organizações e a sua atividade estão debaixo do radar, nós sabemos isso porque as forças de segurança o reportam de forma adequada", responde o ministro da Presidência.

Leitão Amaro distingue a "formatação e organização" do RASI da "condução e estratégia operacional", ou seja, que a omissão deste parágrafo no último relatório não influenciou a monitorização destes grupos.

Governo afasta despedimentos e corte de vencimentos no Estado

O ministro da Presidência assegurou também que a reforma do Estado, uma das bandeiras do novo Governo, não vai implicar despedimentos de trabalhadores públicos nem corte de vencimentos.

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, no qual foi aprovado o Programa do Governo, António Leitão Amaro explicou que a reforma do Estado vai incidir "sobre a reforma da administração pública e do setor empresarial do Estado".

Questionado sobre se esta reforma implica cortes, o ministro garantiu que "a resposta é não": "Não é despedimentos, não é corte dos vencimentos", disse, apontando que esta reforma é feita "num momento que não é de emergência financeira".

O Conselho de Ministros aprovou ainda, esta quinta-feira, o programa de Governo que vai ser apresentado na próxima semana no Parlamento.

A informação foi avançada em conferência de imprensa, esta tarde, pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro.