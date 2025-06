Governo afasta despedimentos e corte de vencimentos com reforma do Estado

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, assegurou esta quinta-feira que a reforma do Estado, uma das bandeiras do novo Governo, não vai implicar despedimentos de trabalhadores públicos nem corte de vencimentos.

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, no qual foi aprovado o Programa do Governo, António Leitão Amaro explicou que a reforma do Estado vai incidir "sobre a reforma da administração pública e do setor empresarial do Estado".

Questionado sobre se esta reforma implica cortes, o ministro garantiu que "a resposta é não": "Não é despedimentos, não é corte dos vencimentos", disse, apontando que esta reforma é feita "num momento que não é de emergência financeira".

O Conselho de Ministros aprovou ainda, esta quinta-feira, o programa de Governo que vai ser apresentado na próxima semana no Parlamento.

A informação foi avançada em conferência de imprensa, esta tarde, pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro.