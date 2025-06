Autárquicas: PSD e IL unem-se para derrotar CDS em Albergaria

O PSD e a Iniciativa Liberal (IL) decidiram concorrer juntos à Câmara de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, nas próximas autárquicas, com uma lista encabeçada por Sara Quinta, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, os dois partidos dizem ter acordado os termos da coligação afirmando que vão disputar em conjunto uma autarquia que está nas mãos do CDS-PP desde 2013.

A coligação que adotará a designação "Albergaria em Primeiro" será encabeçada por Sara Quinta, advogada e atual líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal, que já tinha sido anunciada como candidata do PSD à presidência da autarquia.

Os dois partidos realçam que este é o único caso no país onde PSD e IL se unem em alternativa ao CDS-PP, sublinhando "a urgência de uma mudança local que rompa com o ciclo de estagnação vivido no concelho".

Citada da mesma nota, Sara Quinta defende que é preciso um projeto de futuro para a Albergaria-a-Velha, afirmando que esta coligação representa essa vontade.

"Conhecemos o território, conhecemos as pessoas e está na hora de olhar para a frente, porque não precisamos de continuar presos no passado", realça a candidata.

O município de Albergaria-a-Velha é atualmente liderado por António Loureiro, do CDS, que atinge o limite de mandatos.

Até ao momento já são conhecidas as candidaturas de Carlos Coelho, pelo CDS, e Firmino Ruas, pelo PS.

Nas eleições autárquicas de 2021 o CDS obteve 59,7% dos votos e cinco mandatos, enquanto o PSD conquistou 24,23% dos eleitores e dois mandatos.