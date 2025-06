José Luís Carneiro é candidato único à sucessão de Pedro Nuno Santos no PS

Na apresentação da candidatura, que decorreu no último fim de semana na sede do PS, em Lisboa, José Luís Carneiro apelou à união interna no partido, sem "golpes recíprocos" ou ficar a olhar para dentro, assegurando que não fará "ataques pessoais e superficiais na praça pública".

O calendário eleitoral do país não ficou de fora da sua intervenção de apresentação e José Luís Carneiro avisou que é o PS que define a hierarquia das suas prioridades e que a primeira são as autárquicas, referindo sobre as presidenciais em 2026 que "cada coisa a seu tempo".

Sem nunca citar o nome do ex-líder do PS António José Seguro, que nessa semana tinha anunciado que será candidato a Belém, José Luís Carneiro apontou que "as autárquicas serão já em fins de setembro, princípio de outubro", e "as presidenciais serão só em 2026".

De acordo com os tópicos da moção da candidatura, o dirigente socialista quer "repensar o PS e a sua relação com o país" e defende "consensos democráticos" em cinco áreas de soberania, incluindo "uma reforma eleitoral a começar pelas autarquias".

Segundo estas linhas gerais, a moção estará "em evolução com o objetivo de recolher os contributos da sociedade portuguesa" e o objetivo do dirigente socialista é "repensar o PS e a sua relação com o país".

Será ainda lançada uma reflexão que tem por base "ouvir e dar voz às pessoas".

Carneiro manifesta ainda disponibilidade para "consensos democráticos" em cinco áreas de soberania nas quais considera ser natural que estes existam: política externa e europeia, defesa, segurança, justiça e organização do Estado.

Nas eleições legislativas de 18 de maio, o PS ficou reduzido a 58 deputados e passou a ser a terceira força política no parlamento, apesar de se manter em segundo lugar em termos de percentagem de votos, por uma curtíssima margem de distância em relação ao Chega.

As eleições diretas para escolher o novo secretário-geral do PS vão decorrer em 27 e 28 de junho, como previa o calendário proposto pelo presidente do partido, Carlos César, que foi aprovado na Comissão Nacional de 24 de maio com 201 votos a favor e cinco contra.