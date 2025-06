Assis considera "abjeta" posição de Pizarro sobre alegadas agressões no Porto

O eurodeputado socialista Francisco Assis considerou este sábado "abjeta" e por "pura vingança" a posição do candidato do PS à Câmara do Porto na sequência da alegada agressão do ex-diretor de comunicação da campanha do PSD a outro candidato.

Numa publicação na rede social Instagram, Francisco Assis refere que o vereador e candidato independente, Filipe Araújo, e o ex-diretor de comunicação do candidato do PSD, Vasco Ribeiro, "envolveram-se num desacato lamentável e impróprio de duas pessoas educadas" e considera que "um momento infeliz não autoriza um julgamento apressado do caráter das pessoas".

O eurodeputado critica a posição do candidato do PS à Câmara Municipal do Porto, Manuel Pizarro, e afirma que "não pode emitir um comunicado visando assassinar o caráter de um homem digno por pura vingança e oportunismo eleitoral".

"Ou melhor, pode, e tanto pode que o fez. Não o deveria ter feito. Aviltou-se e arrastou consigo o PS", acrescentou, manifestando-se indignado.

O dirigente socialista argumenta que Pizarro "pode estar magoado por não contar com o apoio eleitoral do Vasco Ribeiro dada a grande proximidade que tiveram".

Francisco Assis assinala que "há uma parte do PS, por mais ínfima que ela seja, que considera abjeta a tomada de posição do candidato do PS à Câmara do Porto".

O agora eurodeputado, que trabalhou com Vasco Ribeiro quando foi líder parlamentar do PS, refere que Manuel Pizarro conhece este assessor "há muitos anos e sabe que ele é um homem de caráter, incapaz de propalar qualquer tipo de discurso de ódio (como agora se diz), alheio à prática da violência, dotado de natural predisposição para o respeito pelo outro".

Na sexta-feira, o candidato do PS ao Porto classificou a alegada agressão como "cobarde" e disse ter apresentado a sua "solidariedade" ao vice-presidente da autarquia.

"Condeno em absoluto a agressão cobarde ao vice-presidente da câmara e candidato às próximas eleições Filipe Araújo, durante o Festival Primavera Sound, por parte de um destacado dirigente da candidatura do PSD. Já tive oportunidade de lhe apresentar a minha solidariedade e não posso deixar de publicamente condenar com veemência o sucedido", lê-se numa publicação do socialista na rede social Facebook.

Manuel Pizarro sublinhou que repudia "totalmente a violência", considerando-a "ainda mais incompreensível e condenável em contexto político".

"Não posso admitir que o ódio e a agressão física contaminem o saudável debate político na cidade do Porto, a cidade da Liberdade. Continuarei a fazer campanha com alegria, tranquilidade e elevação. Usarei de todos os meios e de todas as minhas forças para combater esta forma básica e grosseira de estar na política", terminou.

O candidato do PSD à Câmara do Porto, Pedro Duarte, aceitou a demissão do diretor de comunicação da sua campanha, Vasco Ribeiro, acusado de agressão pelo candidato independente Filipe Araújo, classificando a atitude de "indefensável".

O candidato independente à Câmara do Porto Filipe Araújo apresentou queixa na PSP, na sexta-feira, após alegadamente ter sido agredido pelo responsável pela comunicação da candidatura do PSD.

A situação terá ocorrido na noite de quinta-feira na tenda VIP do Festival Primavera Sound. Fonte da candidatura de Filipe Araújo, que é vice-presidente da autarquia, indicou à Lusa que a queixa por ofensas à integridade física foi apresentada na esquadra de Cedofeita, no Porto.

A agência Lusa contactou Vasco Ribeiro que disse ter havido insultos e empurrões de parte a parte e revelou ter pedido a demissão da candidatura de Pedro Duarte. Numa publicação posterior na rede social Facebook, avançou que iria também apresentar queixa por agressões.

