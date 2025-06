Gouveia e Melo elogia Programa de Governo "reformista e virado para o futuro"

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo elogiou este sábado o Programa de Governo da Aliança Democrática (AD), "reformista e virado para o futuro", mas que inclui controvérsias.

"Fiquei contente, porque é um Programa [de Governo] reformista e virado para o futuro. Agora, do programa à execução há um grande intervalo que tem de ser percorrido", apontou Gouveia e Melo, durante uma visita à Feira do Campo Alentejano, no distrito de Beja.

Após uma visita ao Complexo Mineiro de Aljustrel, o candidato disse que ainda só tinha lido o documento "de uma forma muito preliminar", mas desejou "sorte ao Governo" para aplicar as medidas previstas.

"O Programa [de Governo], em tenros gerais, vai contribuir para o desenvolvimento do país. Todos nós avançamos e Portugal vai avançar se o programa for executado", antecipou.

Gouveia e Melo admitiu, por outro lado, que "há coisas controversas no Programa" de Governo, mas considerou que "isso faz parte da luta político-partidária", particularmente o tema da imigração.

Sobre as medidas previstas nesse tema, o almirante na reserva considerou que "a imigração tem de ser controlada".

"No entanto, as pessoas que estão cá também têm de ser integradas e o Governo fala sobre essas duas coisas. E eu acho que isso é relevante para o futuro", frisou Gouveia e Melo.

Uma "imigração regulada e humanista" é o quarto eixo prioritário do programa hoje entregue no Parlamento.

Na proposta, entre outras medidas, o executivo refere que vai promover uma "revisão da lei de estrangeiros e da lei de asilo, limitando os fluxos migratórios, nomeadamente do reagrupamento familiar, à capacidade dos serviços públicos e de integração da sociedade portuguesa".

Pretende também restringir o visto para procura de trabalho a candidatos com elevadas qualificações, e ponderar a introdução de critérios de progresso no domínio da língua portuguesa nas renovações de certas modalidades de autorização de residência.

O Programa do XXV Governo Constitucional, saído das legislativas de 18 de maio ganhas pela coligação AD (PSD/CDS), foi entregue hoje na Assembleia da República, pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim.

O programa de Governo foi aprovado em Conselho de Ministros na quinta-feira e será discutido na Assembleia da República na terça e quarta-feira.

Na conferência de imprensa após a reunião do Governo, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, classificou o documento como "um programa ambicioso para transformar o país", estruturado em 10 eixos prioritários, incluindo a reforma do Estado, imigração regulada, aumento de rendimentos, segurança de proximidade, habitação ou defesa.

O PCP já anunciou que irá apresentar uma moção de rejeição, mas a iniciativa dos comunistas tem chumbo certo, já que, além do PSD e CDS, também não terá o apoio do Chega e do PS.