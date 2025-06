Governo prevê maior flexibilidade no gozo de férias por iniciativa do trabalhador

O Governo pretende dar uma maior flexibilidade no gozo de férias por iniciativa do trabalhador, com um limite a definir com o empregador, segundo consta no programa do executivo entregue este sábado na Assembleia da República.

No documento, o Governo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro insiste na necessidade de revisitar a legislação laboral, "desejavelmente no contexto da Concertação Social", tendo em vista desburocratizar e simplificar alguns regimes legais.

Entre as medidas apresentadas consta conceder uma "maior flexibilidade no gozo de férias por iniciativa do trabalhador, com a possibilidade de aquisição de dias de férias, com um limite a definir contratualmente entre as partes".

Ao mesmo tempo, o Governo tenciona ainda "equilibrar a proteção dos trabalhadores" através de uma "maior flexibilidade dos regimes laborais" em matéria de tempo de trabalho, direito a férias e bancos de horas.

O executivo quer ainda reforçar a possibilidade de transição, "mesmo que temporária" entre regimes de horário de trabalho e a possibilidade de teletrabalho por acordo entre as partes, bem como avançar com um "enquadramento flexível, por livre acordo, de transição entre durações do período normal de trabalho semanal, mesmo que temporária, com possível ajuste percentual da remuneração".

Segundo o Governo, o objetivo desta última medida é permitir "um contacto mais ligeiro com o mercado de trabalho quando tal é desejado", nomeadamente para os jovens que estudam ou nos casos de transição para a reforma, "como forma de reforçar o equilíbrio entre trabalho e vida familiar, ou no propósito de desenvolvimento de projetos pessoais do trabalhador". .