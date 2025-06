Governo quer trabalhadores a escolher se querem subsídios de férias e de Natal em duodécimos

O Governo quer que os trabalhadores voltem a poder escolher se querem receber os subsídios de férias e de Natal em duodécimos ou da forma tradicional, segundo o programa entregue no parlamento este sábado.

"Cada trabalhador deve voltar a ter a prerrogativa de escolher como pretende que os subsídios (13.º e 14.º meses) lhe sejam pagos: na totalidade em dois momentos do ano ou em duodécimos, isto é, diluídos pelos 12 meses do ano", lê-se no documento.

Com o intuito de "valorizar o trabalho e o emprego e combater a pobreza", o executivo liderado por Luís Montenegro estebelece ainda outras medidas, prevendo, nomeadamente avançar com uma prestação de incentivo ao trabalho.

O objetivo desta prestação é permitir a "a acumulação de rendimentos do trabalho com apoios sociais", tendo em vista incentivar "a participação ativa no mercado de trabalho".

"Substituiria um conjunto alargado de apoios sociais, sem perdas para ninguém, por um suplemento remunerativo, acumulável com rendimentos do trabalho, RSI, pensão social, ou outros apoios sociais dirigidos a situações sociais limite, que atenue o empobrecimento dos trabalhadores empregados e incentive a sua participação ativa no mercado de trabalho, e que tenha em conta a dimensão e composição do agregado familiar", detalha o Executivo no seu programa. .

Entre seis medidas relativas à valorização do mercado de trabalho consta a revisão do regime de de proteção social na eventualidade do desemprego, " de forma a torná-lo mais justo e transparente, incentivando a reentrada rápida no mercado de trabalho".