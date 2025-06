Programa do Governo. Prevista criação de programa de apoio à criação independente

Um novo programa nacional de apoio à criação independente e "um plano específico" para reabilitação de edifícios de maior valor cultural estão previstos no programa do Governo, entregue hoje na Assembleia da República. A formação contínua para valorização de competências de profissionais da Cultura, o ajustamento dos direitos de autor "às novas realidades digitais", como a inteligência artificial, a valorização do património linguístico minoritário, especificamente o mirandês e o barranquenho, e a criação do Comissariado Nacional para as celebrações dos 900 anos da Batalha de São Mamede são outra medidas incluídas no programa do Governo. Na área do cinema e do audiovisual, em termos específicos, é apenas referido o Programa de Financiamento à Indústria do Audiovisual e do Cinema SCRI.PT, "com o objetivo de apoiar o desenvolvimento e a internacionalização de produções audiovisuais e cinematográficas em Portugal [...], para fomento da indústria nacional [...] e reforço do posicionamento do país enquanto destino turístico.". Este programa foi aprovado em Conselho de Ministros, em abril, e deverá impor articulação entre os ministérios da Cultura, Juventude e Desporto, de Margarida Balseiro Lopes, e dos Assuntos Parlamentares, de Carlos Abreu Amorim.

O diploma legislativo prevê uma dotação total de 250 milhões de euros e foi posto em consulta pública, por iniciativa do Ministério dos Assuntos Parlamentares, até ao final desta semana. Medidas cobrem diversas áreas Uma das medidas inscritas prevê a junção dos atuais mecanismos de incentivos à produção de cinema "cash rebate" e "cash refund"; outra, a criação de uma linha de crédito de apoio à produção, de 50 milhões de euros, gerida pelo Banco Português de Fomento, "em articulação" com o Turismo de Portugal e o Instituto do Cinema e do Audiovisual. Ao nível da promoção artística, o programa do Governo prevê "implementar uma estratégia nacional para a criação artística nas artes performativas e visuais, apoiar "estratégias culturais de desenvolvimento a nível local e subregional, promotoras de coesão social e territorial", e "descentralizar competências, reforçando o papel das autarquias e das regiões" ao nível da Cultura. A criação de "um programa nacional de apoio a estruturas de programação, residência, incubação e criação artística independentes" está inscrita na área de promoção artística. Outra medida é a criação de "uma linha de financiamento à revitalização económica do artesanato, a par do ensino das técnicas artesanais", o que pressupõe articulação, reforço ou expansão do programa Saber Fazer.