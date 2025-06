Bruno Mascarenhas é o candidato do Chega à Câmara de Lisboa

O deputado municipal do Chega Bruno Mascarenhas é o candidato do partido à presidência da Câmara Municipal de Lisboa nas próximas eleições autárquicas.

"O Chega anuncia, formalmente, o deputado municipal Bruno Mascarenhas como candidato do partido à presidência da Câmara Municipal de Lisboa", lê-se num comunicado divulgado este domingo pelo partido.

Na nota, o Chega refere que Bruno Mascarenhas "tem um percurso profissional e político que evidencia enorme capacidade de trabalho, foco no serviço público e dedicação à causa pública".

De acordo com o partido, a apresentação da candidatura vai decorrer "nos próximos dias" e contará com a presença do presidente do Chega, André Ventura.

"O Chega vai a estas eleições autárquicas para vencer o maior número de autarquias possível e consolidar a implantação em todo o território nacional, reafirmando o seu compromisso com uma alternativa firme e coerente nas várias regiões do país".

Nas últimas eleições autárquicas, em 2021, o Chega candidatou o antigo apresentador de televisão Nuno Graciano. O partido conseguiu três deputados municipais em Lisboa, mas não elegeu qualquer vereador.

Até agora, foram anunciadas as candidaturas de Alexandra Leitão (PS), João Ferreira (CDU), Carolina Serrão (BE), Ossanda Líber (Nova Direita) e José Pinto Coelho (Ergue-te) ao município de Lisboa.

Nas eleições autárquicas de 2021, o social-democrata Carlos Moedas foi eleito presidente da Câmara de Lisboa, com 34,25% dos votos, conquistando a autarquia ao PS, que tinha liderado o executivo autárquico da capital nos últimos 14 anos.

No atual mandato, 2021-2025, o executivo da Câmara de Lisboa, que é composto por 17 membros, integra sete eleitos da coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) - que são os únicos com pelouros atribuídos e que governam sem maioria absoluta, sob liderança de Carlos Moedas (PSD) -, três do PS, três do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), dois do PCP, um do Livre e um do BE.