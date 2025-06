Iniciativa Liberal elege novo líder a 19 de julho e aprova coligação com AD no Porto

A Convenção Nacional para a eleição de um novo líder da Iniciativa Liberal, depois da saída de Rui Rocha, vai acontecer no dia 19 de julho, no distrito de Leiria.

Em comunicado, o Conselho Nacional da IL adianta que foi aprovada a marcação de eleições para a eleição de novo presidente e nova Comissão Executiva do partido, com 50 votos a favor e 11 abstenções, após reunião em Almada este domingo.

Para já, está confirmada a candidatura à liderança de Mariana Leitão, anunciada há duas semanas, com a líder parlamentar liberal a ter retirado a candidatura às presidenciais do próximo ano.

Na mesma reunião foram ainda aprovadas 30 candidaturas autárquicas, incluindo 13 coligações com PSD e CDS, ou só com PSD ou só com CDS, além de candidaturas próprias em 17 municípios.

Entre elas surge a confirmação de que no Porto, Pedro Duarte irá concorrer numa coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Além desta candidatura, a IL junta-se à AD noutros oito distritos. Fora da lista fica o apoio na Câmara de Lisboa, uma vez que Carlos Moedas ainda não se pronunciou sobre uma eventual recandidatura.

Nos municípios de Vizela, Santo Tirso, Montijo e Santa Comba Dão, a IL concorrerá coligada com o PSD, enquanto na Covilhã, a IL irá coligar-se apenas com o CDS.

As candidaturas próprias serão nos municípios de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Famalicão, Vila Verde, Castelo Branco, Figueira da Foz, Albufeira, Caldas da Rainha, Cascais, Oeiras, Torres Vedras, Santarém, Almada, Setúbal, Ponte de Lima e Viana do Castelo.