Seguro apresenta candidatura "por amor a Portugal" e que "nunca será partidária". Direção do PS ausente

(em atualização)

"O que nos une nesta sala é o amor a Portugal". Foi desta maneira que António José Seguro, candidato à Presidência da República, arrancou o seu discurso lido com teleponto para apresentar a candidatura à Presidência da República, que está a decorrer no Centro Cultural das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

"As pessoas estão fartas de promessas vazias, jogos partidários e discursos que nada resolvem", disse o ex-líder do PS, justificando que é "por Portugal" que é candidato à Presidência da República. "Eu não venho da política tradicional", voltou a dizer, referindo que esta candidatura "não é partidária nem nunca será".

Afastado da vida política ativa desde que, em 2014, foi apeado da liderança do PS por António Costa, numa disputa que dividiu o partido e deixou marcas e traumas, António José Seguro sela agora o regresso com uma candidatura presidencial e diz pretender unir. "Afastei-me quando podia dividir. Volto agora para unir", diz o ex-líder socialista, garantindo que não vem "pedir nada" e que ressurge para "retribuir muito" do que considera que os portugueses lhe "deram".

Na agenda "própria" que diz ter, Seguro diz que é necessária "uma nova cultura política, baseada no diálogo e no compromisso, afastando a cultura de tribo e de trincheiras". Seguindo o que o próprio PS já manifestou como posição de princípio, o candidato presidencial diz que não considera que a revisão constitucional "seja prioridade".

Num discurso com muitas interrupções devido às palmas dos apoiantes na sala, Seguro diz querer deixar "claro que o chumbo do Orçamento do Estado não implica automaticamente dissolução do Parlamento", numa posição contrária à que tem sido adotada pelo atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desde 2021.

Uma sessão de apresentação que começou com algum atraso, estando marcada para as 16H00 deste domingo, mas a sala ainda demorou algum tempo a ficar completa e começou quase um quarto de hora depois com uma longa salva de palmas a Seguro dos apoiantes, que agitaram as dezenas de bandeiras de Portugal que foram colocadas nas cadeiras e nos camarotes do auditório e que logo à entrada do ex-líder do PS na sala, grita "Portugal".

A apresentação de Seguro à corrida a Belém arrancou com um pequeno teatrinho com dois atores e a filha do candidato, Maria Seguro, a antecederem a entrada em palco, com um Centro Cultural das Caldas da Rainha cheio que nem um ovo e onde lê no enorme écrã o slogan "Conto consigo" com a assinatura do candidato e um desenho estilizado da bandeira de Portugal.

Uma sessão em que se regista a ausência de membros da atual direção do PS, ainda afeta a Pedro Nuno Santos, o ex-líder do partido. À mesma hora desta apresentação nas Caldas da Rainha, José Luís Carneiro, candidato à liderança do partido está num plenário com militantes em Tondela. Presentes no auditório do Centro Cultural das Caldas da Rainha estão os apoiantes de sempre de António José Seguro: O eurodeputado Francisco Assis, Alberto Martins, antigo líder parlamentar socialista, Maria de Belém Roseira, ex- presidente do PS e candidata à Presidência da Republica em 2016 à revelia do partido, João Soares ou ainda o candidato à câmara de Évora, Carlos Zorrinho.