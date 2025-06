Ferro Rodrigues acusa extrema-direita de perseguição

O ex-presidente do parlamento Ferro Rodrigues disse esta segunda-feira, no julgamento dos "negacionistas" acusados de injúrias e tentativas de agressão contra si e Gouveia e Melo, que existe uma perseguição contra a sua imagem e a extrema-direita está envolvida.

"Há uma perseguição consciente, há muitos anos, contra a minha imagem, em que a extrema-direita portuguesa está totalmente envolvida", sublinhou o antigo presidente da Assembleia da República, na primeira sessão do julgamento que conta com dez arguidos acusados dos crimes de ofensas à integridade física agravada na forma tentada, injúria agravada, ameaça agravada e dano qualificado na forma consumada.

Eduardo Ferro Rodrigues foi a primeira testemunha a ser ouvida no âmbito deste processo e, de acordo com a acusação do Ministério Público, o político socialista terá ouvido os insultos "pedófilo" e "assassino" quando entrava num restaurante na zona de São Bento, em Lisboa, em setembro de 2021.

"[Ouvi] todas as expressões que estão na acusação do Ministério Público. Lembro-me bem. "Pedófilo", para mim, é muito grave", disse, perante o coletivo presidido pela juíza Sandra Carneiro.

Em relação a este insulto, o ex-presidente da Assembleia da República considerou ainda que esta é "uma calúnia que foi instalada em 2003".

"Passados 20 anos, voltou a aparecer na comunicação social, sobretudo nas redes [sociais], na internet e nas televisões, devido à participação destes senhores", acrescentou, referindo-se aos arguidos.