Governo inclui 80 propostas da oposição no seu programa. Chega tem 27 e PS 25

Na véspera do debate do programa de Governo na Assembleia da República, o executivo revelou uma lista de 80 medidas dos partidos da oposição que integrou no documento. Na lista a que a Renascença teve acesso, o Chega é o partido que consegue ter mais propostas aceites pelo Governo de Luís Montenegro, num total de 27, seguido do Partido Socialista, com 25, e a Iniciativa Liberal, com 16 propostas.

Os três maiores partidos da oposição conseguem incluir 68 propostas no programa. As restantes 12 medidas são divididas pelos restantes cinco partidos: o Livre tem seis propostas, o PCP e o PAN duas e o JPP e o Bloco de Esquerda uma medida, cada um.

Do programa do Chega, o Governo inclui o alargamento da gratuitidade dos manuais escolares para todos os alunos do ensino obrigatório, independentemente de estudarem na rede pública, privada ou cooperativa. Outra medida do partido de André Ventura é ter tolerância zero “à indisciplina e violência nas escolas, combatendo as causas e consequências destes fenómenos, simplificando os processos burocráticos associados às participações disciplinares”.

Outra medida do programa do Chega que o Governo acolhe diz respeito ao aumento das penas para os crimes de tráfico de seres humanos e de auxílio à imigração ilegal, bem como o reforço dos meios de investigação deste tipo de crimes. O Chega entende que o executivo deve “estimular a prática de atividade física através de campanhas nacionais de promoção da atividade física, sensibilizando os cidadãos para os seus benefícios” e Luís Montenegro aceitou a ideia. Do Partido Socialista, o Governo inclui várias medidas na área dos transportes como o reforço das ligações fluviais no Tejo, o desenvolvimento de um plano de rede que integre o Metro de Lisboa, o Metro Sul do Tejo e as outras linhas de Metro Ligeiro propostas para a Margem Norte, tratando-os como parte de um único sistema de Metro. Outra medida é assegurar “o avanço dos projetos para a terceira fase do Metro do Porto, com as novas linhas para Gondomar, Maia, Trofa e Matosinhos, em modo ferroviário ligeiro”.