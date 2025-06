PSD garante que medidas do programa do governo já constavam do programa eleitoral

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, recusa as críticas que são feitas ao executivo de Luís Montenegro, dizendo que todas as medidas que constam do programa de governo estavam no programa eleitoral. Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, Hugo Soares respondeu assim ao socialista Carlos César que, este fim de semana, contestou o fato de a AD ter omitido muitas medidas do programa eleitoral e que agora aparecem no programa de governo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Várias das matérias que estão no programa de governo são, evidentemente, aquele que era o contrato político da AD com os portugueses e que estava plasmado no programa eleitoral”, disse Hugo Soares. O líder parlamentar do PSD deu até o exemplo das alterações ao reagrupamento familiar dos imigrantes. “Não há novidade nenhuma nessas matérias. A questão, por exemplo, de revisitar o reagrupamento familiar, creio que estava na página 140, até cito de cor, do programa eleitoral. É, portanto, necessário que quando se fala, se fale com propriedade”, respondeu Hugo Soares.

As críticas ao programa do governo chegam de todos os partidos. Carlos César, do PS, diz que Montenegro “chega-se mais à direita”; Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, aponta para “uma radicalização à direita”; e já esta segunda-feira à tarde, André Ventura considerou mesmo que o programa de governo tem “falta de ambição no crescimento económico”, falta de eficácia “na luta contra o despesismo do Estado e contra a corrupção que graça em todos os níveis do Estado” ou poucas respostas no que toca ao combate à “imigração descontrolada” e insegurança. Sobre as medidas para a imigração, Hugo Soares acusa André Ventura de estar a fazer uma fuga para a frente quando vem pedir um debate de urgência sobre imigração, no Parlamento, para um dia em que nem sequer há plenário. “Percebendo que o Governo tem, em matéria de imigração, políticas concretas que são, por um lado, humanistas, por outro lado, responsáveis e, por outro lado, que acautelam a segurança dos nossos concidadãos, chama a atenção para a criação da Unidade de Estrangeiras e Fronteiras junto da PSP para melhor controlar a imigração, chama a atenção para as questões do retorno, da lei da nacionalidade." "O Chega, quando percebe que está a fugir o chão em que acha que é dono e senhor das propostas políticas, é uma fuga para a frente. Honestamente, não percebi qual é o contexto dessa declaração ou dessa proposta que André Ventura diz que ainda vai discutir”, atira o social-democrata.